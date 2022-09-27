Гальвас Вильг. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГальвас Вильг. Ив.

Гальвас Вильг. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гальвас Вильг. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, д. Виттель

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.