Задворочный Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадворочный Михаил

Задворочный Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Задворочный Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Давыдковск., с. Петрова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.