Олонцев Сильвестр Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлонцев Сильвестр Лаврентьевич

Олонцев Сильвестр Лаврентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Олонцев Сильвестр Лаврентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Радичская, с. Матвеево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.