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Денисов Иван Онисимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Денисов Иван Онисимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Балашовский уезд, с. Васильевки

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