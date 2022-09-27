Новопашин Макс. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашин Макс. Никит.

Новопашин Макс. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новопашин Макс. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюменский уезд, Еланской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.