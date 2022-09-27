Муха Леонтий Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуха Леонтий Як.

Муха Леонтий Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Муха Леонтий Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Фастовецкой Хвостов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.