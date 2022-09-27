Фадеенков Павел Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадеенков Павел Трофимович

Фадеенков Павел Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фадеенков Павел Трофимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.