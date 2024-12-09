Горбенко Макарий Прохор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбенко Макарий Прохор.

Горбенко Макарий Прохор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горбенко Макарий Прохор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Оситняжская с.Сентово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.