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Баев Иван Кирилл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баев Иван Кирилл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Залучская, Пинаев. Горки

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