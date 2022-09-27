Бобров Ив. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобров Ив. Григ.

Бобров Ив. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бобров Ив. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Кордюковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.