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Дзыцевич Даниил иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дзыцевич Даниил иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остроленск., д. Журавок.

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