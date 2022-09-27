Нестеров Петр Нестер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Петр Нестер.

Нестеров Петр Нестер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нестеров Петр Нестер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Осташковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.