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Мартыненко Степан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартыненко Степан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, г. Чернигов, Чернигова

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