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Шевыров Дмитрий Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шевыров Дмитрий Гаврилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Кармылшевская

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