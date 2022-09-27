Стрелков Ив. Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрелков Ив. Игнат.

Стрелков Ив. Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стрелков Ив. Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Предтеченской, Шеговар.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.