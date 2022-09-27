Корешков Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорешков Иван Максимович

Корешков Иван Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корешков Иван Максимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Тархановская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.