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Савин Аким Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савин Аким Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, с. Жмуров.

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