Скулкин Филипп Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкулкин Филипп Филип.

Скулкин Филипп Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скулкин Филипп Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Колинурской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.