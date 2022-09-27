Цуканов Мирон Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуканов Мирон Петр.

Цуканов Мирон Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цуканов Мирон Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Сумской, д. С…

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.