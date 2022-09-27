Бадацин Никол. Астаф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадацин Никол. Астаф.

Бадацин Никол. Астаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бадацин Никол. Астаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.