Колбешкин Ив Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбешкин Ив Мих.

Колбешкин Ив Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колбешкин Ив Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченской с. Отрожки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.