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Илле Густав Карлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Илле Густав Карлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Туккумский уезд, Нейбургской

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