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Мигунов Мих. Пахом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мигунов Мих. Пахом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Бичевинск. д. Акатевы.

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