Крентин Вас. Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрентин Вас. Леонов

Крентин Вас. Леонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крентин Вас. Леонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Бобрской, д. Игрушки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.