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Швиров Григ. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Швиров Григ. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Каширский уезд, Мокринской

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