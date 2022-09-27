Сорочкин Иван Софрон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорочкин Иван Софрон.

Сорочкин Иван Софрон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорочкин Иван Софрон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Лесковатской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.