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Белицкий Николай Евс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белицкий Николай Евс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Лабинский отдел, Родниковская

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