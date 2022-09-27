Фисенко Михаил Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисенко Михаил Григ.

Фисенко Михаил Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фисенко Михаил Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Белозерская д.Арнаутка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.