Закарлюка Максим Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакарлюка Максим Фед.

Закарлюка Максим Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Закарлюка Максим Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.