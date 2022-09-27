Лебедев Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Василий Макарович

Лебедев Василий Макарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лебедев Василий Макарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Чернышевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.