Николов Макс. Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколов Макс. Тимоф.

Николов Макс. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николов Макс. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Никольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.