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Хаткин Петр Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хаткин Петр Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, с. Каменская

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