Агарев Виктор Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгарев Виктор Никол.

Агарев Виктор Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агарев Виктор Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, г. Вязники

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.