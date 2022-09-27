Компаницын Филипп Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомпаницын Филипп Константинович

Компаницын Филипп Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Компаницын Филипп Константинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Леузинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.