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Деворкиян Елизар Мапосов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деворкиян Елизар Мапосов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, Кншлах

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