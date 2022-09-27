Бабичев Павел Савринович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабичев Павел Савринович

Бабичев Павел Савринович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабичев Павел Савринович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Татьяновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.