Шалин Ил. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалин Ил. Игн.

Шалин Ил. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шалин Ил. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Бугурусл., Пригородн.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.