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Лака Стефан Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лака Стефан Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Сусленской

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