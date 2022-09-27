Шабалин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалин Иван Дмитриевич

Шабалин Иван Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шабалин Иван Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, с. Желт.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.