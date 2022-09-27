Бычков Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Сидор

Бычков Сидор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бычков Сидор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дуванейская, с. Богородск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.