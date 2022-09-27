Крянин Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрянин Степан Федорович

Крянин Степан Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крянин Степан Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Митрофановской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.