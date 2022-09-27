Котляр Ефр. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотляр Ефр. Сем.

Котляр Ефр. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котляр Ефр. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Каланчака

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.