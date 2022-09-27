Чернышов Иван Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышов Иван Ив.

Чернышов Иван Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернышов Иван Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Холмищенск., с. Хехмиш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.