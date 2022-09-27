Ищенко Ив. Дороф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИщенко Ив. Дороф.

Ищенко Ив. Дороф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ищенко Ив. Дороф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Чумаковской, Чумаковское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.