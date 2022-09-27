Кошелев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелев Петр Алексеевич

Кошелев Петр Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кошелев Петр Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Заманиловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.