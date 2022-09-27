Дорошенко Андрей Корн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Андрей Корн.

Дорошенко Андрей Корн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дорошенко Андрей Корн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Каирской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.