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Надеев Иван Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Надеев Иван Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, с. Екатерин.

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