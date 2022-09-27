Гармонов Петр Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГармонов Петр Ив.

Гармонов Петр Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гармонов Петр Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Астраханской с. Кардули.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.