Кобзев Кален. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Кален. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобзев Кален. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, ст. Жукова

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