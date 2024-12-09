Катанцев Троф. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатанцев Троф. Вас.

Катанцев Троф. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Катанцев Троф. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Пителинск., с. Петелино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.